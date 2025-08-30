OM - «Nuits blanches» avec Benatia : L’improbable révélation de son pote !  

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Medhi Benatia occupe le poste de directeur sportif à l’OM. Le Marocain a fait son retour au sein du club phocéen, puisqu’il y a été formé et il y est resté cinq ans au total. À l’époque, il avait fait la rencontre d’un certain Samir Nasri, qui est encore aujourd’hui son ami. L’ancien milieu offensif a d’ailleurs dévoilé une anecdote très marrante avec l’actuel dirigeant marseillais.

De 2003 à 2008, Medhi Benatia évoluait à l’OM. Le Marocain y a été formé, mais il n’a jamais vraiment eu sa chance en équipe première. Il a donc été prêté à Tours et Clermont avant de débarquer définitivement en Auvergne par la suite. Benatia ne pouvait pas rester sur cet échec et il a donc fait son retour à Marseille il y a quelque temps comme dirigeant.

Nasri se confie sur sa relation avec Benatia Lors de son premier passage à l’OM, Medhi Benatia avait fait la connaissance d’un certain Samir Nasri. Les deux anciens joueurs étaient dans la même chambre au centre de formation et ils ont partagé certaines soirées mémorables, comme l’a confié l’ancien Gunner à Réel Média. « Mon meilleur souvenir au centre de formation de l’OM ? L’arrivée de Medhi Benatia. Ils l’ont mis dans ma chambre, on avait un lit superposé. Très vite, on s’est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. On a décidé de prendre tous les deux le matelas, de le mettre par terre, de mettre l’ordinateur entre nos deux matelas pour jouer à Football Manager. En plus, à l’époque, j’avais trouvé une technique pour recruter n’importe quel joueur à 0€. »