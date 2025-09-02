Transferts - OM : Le nouveau salaire de Rabiot fuite dans la presse, c’est énorme !

Adrien Rabiot quitte l’Olympique de Marseille après une seule saison pour retrouver la Serie A, cette fois sous les couleurs de l’AC Milan. Le club lombard a officialisé sa signature ce lundi. Si l’OM empoche 10M€, le joueur, lui, obtient un contrat financièrement avantageux, proche de celui des stars milanaises.
L’histoire marseillaise d’Adrien Rabiot n’aura duré qu’un an. Recruté librement à l’été 2024 après cinq saisons à la Juventus, le milieu international français (53 sélections, 6 buts) a été poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, et a choisi de retourner en Italie. Ce lundi, l’AC Milan a officialisé son arrivée, après une visite médicale passée dans l’après-midi.
Le Milan AC a sauté sur l'opportunité
Le transfert rapporte 10M€ à l’OM, alors qu’il restait un an de contrat au joueur. Rabiot retrouve ainsi un championnat qu’il connaît bien, avec l’ambition de s’imposer rapidement sous les ordres de Massimiliano Allegri. Sur le plan financier, Rabiot s’en sort bien.
Le salaire de Rabiot dévoilé
Selon les informations rapportées par le Parisien, il touchera un salaire au moins équivalent à celui de Rafael Leão, soit environ 5,5M€ par an. C’est mieux que ce qu’il percevait à l'OM, mais légèrement inférieur à son précédent salaire à la Juventus, estimé à 7M€ par an.