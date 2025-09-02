Transferts - OM : Le nouveau salaire de Rabiot fuite dans la presse, c’est énorme !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot quitte l’Olympique de Marseille après une seule saison pour retrouver la Serie A, cette fois sous les couleurs de l’AC Milan. Le club lombard a officialisé sa signature ce lundi. Si l’OM empoche 10M€, le joueur, lui, obtient un contrat financièrement avantageux, proche de celui des stars milanaises.

L’histoire marseillaise d’Adrien Rabiot n’aura duré qu’un an. Recruté librement à l’été 2024 après cinq saisons à la Juventus, le milieu international français (53 sélections, 6 buts) a été poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, et a choisi de retourner en Italie. Ce lundi, l’AC Milan a officialisé son arrivée, après une visite médicale passée dans l’après-midi.

Le Milan AC a sauté sur l'opportunité Le transfert rapporte 10M€ à l’OM, alors qu’il restait un an de contrat au joueur. Rabiot retrouve ainsi un championnat qu’il connaît bien, avec l’ambition de s’imposer rapidement sous les ordres de Massimiliano Allegri. Sur le plan financier, Rabiot s’en sort bien.