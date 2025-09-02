OM : Adrien Rabiot proche de dire oui à un transfert en Ligue 1 ?

Adrien Rabiot n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu international français de 30 ans a été officiellement transféré ce lundi à l’AC Milan, où il retrouve la Serie A. Un choix mûri malgré l’intérêt prononcé de l’AS Monaco et plusieurs autres pistes européennes que le joueur a finalement écartées.
Ce lundi l’AC Milan a officialisé l’arrivée d’Adrien Rabiot en provenance de l’OM. Le milieu de terrain de 30 ans, qui avait rejoint Marseille librement l’été dernier, retrouve un championnat qu’il connaît bien : la Serie A. Le milieu de terrain s’est engagé contre un chèque de 10M€, soir un peu moins que ce que demandait l’OM.
Rabiot séduit par un autre club de Ligue 1
Avant de s’engager avec Milan, Rabiot a longuement réfléchi à son avenir. Selon les informations de La Provence, l’AS Monaco l’attirait particulièrement. Le projet sportif proposé sur le Rocher, renforcé par l’arrivée de Paul Pogba, qu’il connaît bien, avait de quoi séduire l’ancien du PSG. Toutefois, malgré cette connexion et un environnement familial proche, l’idée de revenir en Serie A a pesé dans la balance.
Un choix influencé par Allegri
D’autres clubs étaient également sur les rangs : des formations turques, allemandes et anglaises avaient manifesté leur intérêt. Mais c’est la volonté de Massimiliano Allegri, nouvel entraîneur de l’AC Milan, qui a été décisive. L’Italien, qui avait dirigé Rabiot à la Juventus, souhaitait vivement le retrouver. Cette relation de confiance, combinée à la perspective de rejouer la Ligue des champions avec un club historique, a fini par convaincre le milieu tricolore de choisir la Lombardie.