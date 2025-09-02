Départ de Rabiot : Son successeur est validé à l’OM !

Alors qu’Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan, l’OM a recruté deux nouveaux milieux de terrain, Matt O’Riley et Arthur Vermeeren. En ce qui concerne ce dernier, Samir Nasri a validé son arrivée à Marseille. Le joueur formé au club est sous le charme du profil de l’international belge, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig.
Les arrivées se sont enchaînées ce lundi à Marseille, dernier jour du mercato estival. Nayef Aguerd (29 ans, West Ham) et Matt O’Riley (24 ans, Brighton) ont tous les deux atterri à l’aéroport de Marignane avant de s’engager avec l’OM. Avant eux, Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) avait débarqué dimanche, alors que le jour même, le club olympien a officialisé le recrutement d’Arthur Vermeeren.
Nasri valide l’arrivée de Vermeeren
Âgé de 20 ans, l’international belge vient renforcer le milieu de terrain de l’OM, où Valentin Rongier (30 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sont partis. Prêté par Leipzig avec une option d’achat estimée à 20M€, Arthur Vermeeren s’était révélé au Royal Antwerp, avant de prendre la direction de l’Atlético Madrid en janvier 2024. Un choix de carrière que n’avait pas compris Samir Nasri, qui est toutefois séduit par son arrivée à Marseille.
« Un joueur très intéressant »
« Le remplaçant de Rabiot ? Ils ont pris un joueur qui est intéressant, Arthur Vermeeren qui est un très bon joueur. Je n'ai pas compris son choix de carrière d'aller à l'Atlético Madrid puisqu'il a un style de jeu qui n'est pas fait pour ça. Ce qu'il a réussi à faire à Anvers et à Leipzig, je trouve que c'est un joueur très intéressant dans le profil », a déclaré Samir Nasri sur le plateau du CFC.