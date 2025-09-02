Départ de Rabiot : Son successeur est validé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan, l’OM a recruté deux nouveaux milieux de terrain, Matt O’Riley et Arthur Vermeeren. En ce qui concerne ce dernier, Samir Nasri a validé son arrivée à Marseille. Le joueur formé au club est sous le charme du profil de l’international belge, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig.

Les arrivées se sont enchaînées ce lundi à Marseille, dernier jour du mercato estival. Nayef Aguerd (29 ans, West Ham) et Matt O’Riley (24 ans, Brighton) ont tous les deux atterri à l’aéroport de Marignane avant de s’engager avec l’OM. Avant eux, Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) avait débarqué dimanche, alors que le jour même, le club olympien a officialisé le recrutement d’Arthur Vermeeren.

Nasri valide l’arrivée de Vermeeren Âgé de 20 ans, l’international belge vient renforcer le milieu de terrain de l’OM, où Valentin Rongier (30 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sont partis. Prêté par Leipzig avec une option d’achat estimée à 20M€, Arthur Vermeeren s’était révélé au Royal Antwerp, avant de prendre la direction de l’Atlético Madrid en janvier 2024. Un choix de carrière que n’avait pas compris Samir Nasri, qui est toutefois séduit par son arrivée à Marseille.