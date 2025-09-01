300 000€ : L’opération de la dernière chance pour l’OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a recruté une nouvelle star pour son attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais n’est pas le seul à avoir renforcé l’attaque marseillaise puisqu’Igor Paixao a également rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Inévitablement, Neal Maupay a donc été déclassé et il pourrait bien quitter Marseille contre un chèque de 300 000€.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures de mercato, l’OM tente encore de se séparer de certains éléments, mais également d’en faire venir d’autres. Le marché des transferts sera animé jusqu’au bout à Marseille et aucun secteur ne sera épargné.

Plusieurs clubs sont sur Maupay D’après les informations de L’Équipe, l’OM pourrait perdre un attaquant prochainement. En effet, de nombreux clubs sont intéressés par Neal Maupay. Le Français est dans le viseur de Valence, du Séville FC, de Sassuolo et surtout de Getafe. Actuellement, l’ancien Niçois est troisième dans la hiérarchie des avants-centres et il n’était même pas sur la feuille de match contre l’OL (défaite 1-0).