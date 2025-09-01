Une star à l’OM : Son transfert fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si un joueur de Pep Guardiola s’installait à Marseille en cette date butoir du mercato ? Manuel Akanji (30 ans) n’est plus le bienvenu à Manchester City et intéresserait l’OM en plus de l’AC Milan et de l’Inter. Le club nerazzurro de Lombardie devrait jouer un sale tour au directeur du football Medhi Benatia d’ici à ce que le rideau tombe sur le mercato. Explications.

Le feuilleton totalement inattendu de cette deadline du mercato. Afin de renforcer la charnière centrale de Roberto De Zerbi, le duo Pablo Longoria (président) et Medhi Benatia (directeur du football) teste le marché des défenseurs. Nayef Aguerd et Emerson Palmieri vont bientôt devenir des joueurs de l’OM de manière officielle très prochainement. En attendant Manuel Akanji.

Manuel Akanji refuse l’AC Milan, la chance de l’OM ? La Tribune OM a confié ces dernières heures que les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’intéresseraient tout particulièrement au profil de Manuel Akanji. L’international suisse de 30 ans est sur le départ de Manchester City et refuserait de s’envoler du côté de Milan pour y rejoindre le club rossonero. De quoi ouvrir la porte à l’OM qui joue la Ligue des champions contrairement à l’AC Milan, ce qui serait la condition posée par Akanji.