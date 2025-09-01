Une star à l’OM : Son transfert fuite dans la presse !

Et si un joueur de Pep Guardiola s’installait à Marseille en cette date butoir du mercato ? Manuel Akanji (30 ans) n’est plus le bienvenu à Manchester City et intéresserait l’OM en plus de l’AC Milan et de l’Inter. Le club nerazzurro de Lombardie devrait jouer un sale tour au directeur du football Medhi Benatia d’ici à ce que le rideau tombe sur le mercato. Explications.
Le feuilleton totalement inattendu de cette deadline du mercato. Afin de renforcer la charnière centrale de Roberto De Zerbi, le duo Pablo Longoria (président) et Medhi Benatia (directeur du football) teste le marché des défenseurs. Nayef Aguerd et Emerson Palmieri vont bientôt devenir des joueurs de l’OM de manière officielle très prochainement. En attendant Manuel Akanji.
Manuel Akanji refuse l’AC Milan, la chance de l’OM ?
La Tribune OM a confié ces dernières heures que les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’intéresseraient tout particulièrement au profil de Manuel Akanji. L’international suisse de 30 ans est sur le départ de Manchester City et refuserait de s’envoler du côté de Milan pour y rejoindre le club rossonero. De quoi ouvrir la porte à l’OM qui joue la Ligue des champions contrairement à l’AC Milan, ce qui serait la condition posée par Akanji.
L’OM snobé par Akanji pour… l’Inter ?
Néanmoins, il semblerait que l’autre club du Milan, à savoir l’Inter, soit sur le point de griller la priorité à l’OM dans la course à la signature de Manuel Akanji. Quelque soit le dénouement du cas Benjamin Pavard, également annonce à l’Olympique de Marseille en tant qu’alternative, les dirigeants des Nerazzurri prépareraient la venue du joueur de Manchester City et espéreraient le chiper au nez et à la barbe de leurs homologues de l’OM. Reste à savoir si le club phocéen parviendra à inverser la tendance d’ici 20 heures, horaire limite et moment de la fermeture du marché des transferts.