Transfert de dernière minute : Coup de tonnerre au PSG !

Le feuilleton Randal Kolo Muani a fait couler beaucoup d’encre dans la presse tout le long de l’été. Et en ce dernier jour de mercato, dans la foulée de son départ avorté pour la Juventus, l’international français est sur le point de quitter le PSG pour Tottenham. Et ce, alors qu’il était expliqué le contraire dans la presse, sans la moindre option d’achat.

Randal Kolo Muani a dû tomber de haut dimanche soir. Et pour cause, l’international français avait fait de sa continuité à la Juventus après son prêt au PSG sa priorité pour la suite de sa carrière. Les dirigeants parisiens et leurs homologues turinois ne sont cependant pas parvenus à trouver un terrain d’entente pour une nouvelle opération, faisant capoter la signature de Kolo Muani à la Vieille Dame.

Un prêt payant et une option d’achat convenu entre le PSG et Tottenham ? Au Paris Saint-Germain, sans club pour rebondir, Randal Kolo Muani a vu Tottenham le sortir du pétrin de lundi avec une offre contractuelle qui lui a plu et un accord trouvé entre le comité directeur du PSG et les hauts responsables des Spurs. L’Equipe et RMC Sport ont fait part d’un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat non obligatoire. Il se trouve que cette information soit partiellement erronée.