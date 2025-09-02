Transfert bouclé : Il s’attend à une folie à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille tient son nouveau patron défensif. Après un long feuilleton, Nayef Aguerd s’est officiellement engagé avec le club phocéen. À 29 ans, l’international marocain arrive en provenance de West Ham pour cinq saisons. A peine arrivé dans la cité phocéenne, le défenseur a évoqué ses ambitions pour la saison à venir.

L’OM a enfin réussi à attirer l’un de ses objectifs majeurs du mercato estival. Défenseur central solide et expérimenté, Nayef Aguerd était depuis longtemps dans le viseur de la direction marseillaise. Finalement, après d’intenses négociations, le transfert a été conclu dans les dernières heures du mercato. Recruté contre un chèque de 35M€ par West Ham en 2022, Aguerd a finalement été revendu à l'OM pour 23M€.

Les premiers mots d'Aguerd L'OM a officialisé son arrivée ce mardi matin, quelques minutes après celle de Matt O'Riley. Sur son compte Instagram, Aguerd n'a pas caché sa joie. Lié jusqu'en 2030 au club phocéen, l'international marocain a désormais hâte d'évoluer sur la pelouse du Vélodrome et de découvrir l'ambiance qui y règne.