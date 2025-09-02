Largué en plein mercato, il est «ravi» de quitter l’OM !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an, Derek Cornelius a déjà quitté l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a en effet été prêté avec option d’achat au Glasgow Rangers et s’il semblait plutôt vouloir rester dans le sud de la France, il se dit très heureux d’avoir trouvé cette solution pour son avenir.

Alors que cet été devait initialement être assez calme, l’OM a encore une fois tout changé. Et c’est notamment le cas en défense, puisque ce secteur a totalement été révolutionné par les dirigeants marseillais, avec les arrivées de Facundo Medina, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.

« Je suis ravi d'être ici et de pouvoir enfin commencer » Mais avec ces arrivées, certains ont dû laisser leur place et c’est le cas de Derek Cornelius, qui a finalement été prêté aux Glasgow Rangers. « Je suis ravi d'être ici et de pouvoir enfin commencer. Ce qui m'a enthousiasmé, c'est que c'est un club immense avec des supporters passionnés » a expliqué l’international canadien, qui semble finalement être heureux de cette solution.