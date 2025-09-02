Largué en plein mercato, il est «ravi» de quitter l’OM !

Arrivé il y a un an, Derek Cornelius a déjà quitté l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a en effet été prêté avec option d’achat au Glasgow Rangers et s’il semblait plutôt vouloir rester dans le sud de la France, il se dit très heureux d’avoir trouvé cette solution pour son avenir.
Alors que cet été devait initialement être assez calme, l’OM a encore une fois tout changé. Et c’est notamment le cas en défense, puisque ce secteur a totalement été révolutionné par les dirigeants marseillais, avec les arrivées de Facundo Medina, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.
« Je suis ravi d'être ici et de pouvoir enfin commencer »
Mais avec ces arrivées, certains ont dû laisser leur place et c’est le cas de Derek Cornelius, qui a finalement été prêté aux Glasgow Rangers. « Je suis ravi d'être ici et de pouvoir enfin commencer. Ce qui m'a enthousiasmé, c'est que c'est un club immense avec des supporters passionnés » a expliqué l’international canadien, qui semble finalement être heureux de cette solution.
« J'ai hâte de jouer devant ces supporters »
« C'est toujours passionnant de jouer devant des supporters qui vous soutiennent et vous poussent à dépasser vos limites » a poursuivi Derek Cornelius, sur le site officiel du club écossais. « C'est toujours un moment que tout footballeur attend avec impatience, alors j'ai hâte de jouer devant ces supporters, de tout donner et de gagner de nombreux matchs ».