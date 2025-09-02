Luis Enrique réclame un transfert : Le cadeau à 30M€ du PSG !

Axel Cornic

Arrivé en 2021 et considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma a rompu avec le Paris Saint-Germain. La décision a été prise de miser sur Lucas Chevalier du LOSC et l’Italien a dû se trouver un nouveau club, avec Pep Guardiola qui va l’accueillir à Manchester City.

Une page se tourne. Après quatre saisons passées ensemble, le PSG et Gianluigi Donnarumma se séparent. La raison principale semble être l’envie d’aller vers un gardien qui a un meilleur jeu au pied avec Lucas Chevalier, mais la question contractuelle a également été importante. Le contrat de l’Italien se termine en effet dans moins d’un an et les négociations autour de sa prolongation n’ont débouché sur rien.

« Donnarumma c’est bouclé et à Paris, ils sont bien content que ça le soit » Ainsi, Gianluigi Donnarumma a dû se trouver un nouveau club et si pour le moment il n’y a encore rien d’officiel, il va s’engager avec Manchester City. « Donnarumma c’est bouclé et à Paris, ils sont bien content que ça le soit. Parce que c’est l’un des dossiers chauds qui pouvait devenir épineux » a expliqué Fabrice Hawkins, sur RMC.