Transfert de Donnarumma : Le divorce qui régale le PSG annoncé en direct !

Pierrick Levallet

Le PSG a enfin réglé ses dossiers les plus urgents. Juste avant la fermeture du mercato, le club de la capitale a bouclé les départs de Randal Kolo Muani, Marco Asensio et surtout celui de Gianluigi Donnarumma. Les dirigeants parisiens seraient d’ailleurs particulièrement soulagés de voir le portier italien partir du côté de Manchester City.

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est terminé ! Arrivé à l’issue de son contrat à l’AC Milan lors de l’été 2021, le gardien de but de 26 ans était poussé vers la sortie cet été. Le club de la capitale souhaitait éviter un départ libre lors de l’été 2026, date de fin de son bail. Et les Rouge-et-Bleu ont réussi à finaliser son transfert dans les toutes dernières heures du mercato.

«Ils sont bien contents à Paris que ce soit bouclé» « Donnarumma à Manchester City ? C’est bouclé. Ils sont bien contents à Paris que ce soit bouclé. C’était un des dossiers chauds qui pouvaient devenir épineux. Ils ont réussi à trouver une porte de sortie à Manchester City » a confirmé le journaliste Fabrice Hawkins au micro de l’After Foot sur RMC.