Donnarumma - PSG : Son agent avait tout prévu !

Axel Cornic

Héros de la victoire en Ligue des champions face à l'Inter Milan en finale, Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain pour filer en Premier League et signer en faveur de Manchester City. Un transfert très attendu, que l’entourage de l’international italien avait pourtant annoncé il y a plusieurs semaines déjà.

Feuilleton central de ce mercato après la décision du PSG de l’écarter de l’équipe, Gianluigi Donnarumma serait sur le point de boucler son départ. Et comme on pouvait s’y attendre, ce sera pour Manchester City, qui a enfin trouvé une porte de sortie pour Ederson. Ce dernier serait en effet sur le point de s’engager avec Fenerbahçe.

« La Premier League, c'est le championnat auquel aspire Gigio » Cette issue semblait inévitable, puisque le club mancunien était l’option la plus logique pour Donnarumma. Et d’ailleurs, dans l’entourage du gardien du PSG on avait déjà vendu la mèche il y a quelques semaines. « Certains clubs de Premier League se lancent, et c'est le championnat auquel aspire Gigio, même d'un point de vue professionnel. Après avoir joué en Italie et au PSG, la Premier League pourrait vous permettre de progresser, car vous évolueriez dans le meilleur championnat du monde » avait déclaré Enzo Raiola à Mediaset, à la mi-août.