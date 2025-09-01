Mercato : L'OM le vire, Rabiot est sous le choc après la bagarre !

Placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n’est officiellement plus un joueur de l’OM. Le transfert de l’international français à l’AC Milan a été annoncé dans les derniers moments du mercato. Selon un de ses proches, le milieu de 30 ans est encore abasourdi par la tournure prise par les événements, alors qu’il pensait que les choses allaient se calmer.
Deux semaines après les événements survenus dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot a définitivement quitté l’OM. L’annonce est tombée ce lundi soir, peu avant la fermeture du marché des transferts. L’international français, écarté et poussé vers la sortie en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, retourne en Italie, à l’AC Milan, où il retrouvera son ancien entraîneur, Massimiliano Allegri.
Rabiot à l’AC Milan jusqu’en 2028
« L'AC Milan est ravi d'annoncer le recrutement définitif d'Adrien Rabiot en provenance de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028 », a indiqué le club italien. Alors qu’il se sentait bien à Marseille et qu’il envisageait sérieusement de prolonger son contrat, Adrien Rabiot reste encore sous le choc de la manière dont s’est fait son départ de l’OM.
« Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué »
« Adrien a tenté d’expliquer qu’il n’était pas à l’origine de la bagarre avec son coéquipier Rowe. Au départ, c’est le gardien Rulli qui voulait se battre et Adrien a d’abord voulu calmer les choses avant que tout ne dégénère. Mais il n’est pas en colère profonde. C’est vraiment l’incompréhension qui domine. Il avait des bonnes relations avec ses dirigeants, notamment le directeur sportif Medhi Benatia. Quand tout s’est enflammé publiquement, il avait refusé de s’exprimer en pensant que tout allait se calmer. Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué. Ce qui est fou, c’est qu’il m’avait dit qu’il se laissait un peu de temps pour voir comment cela allait tourner avec l’OM cette année et qu’il avait très envie de prolonger », a confié un proche d’Adrien Rabiot au Parisien.