Mercato : L'OM le vire, Rabiot est sous le choc après la bagarre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n’est officiellement plus un joueur de l’OM. Le transfert de l’international français à l’AC Milan a été annoncé dans les derniers moments du mercato. Selon un de ses proches, le milieu de 30 ans est encore abasourdi par la tournure prise par les événements, alors qu’il pensait que les choses allaient se calmer.

Deux semaines après les événements survenus dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot a définitivement quitté l’OM. L’annonce est tombée ce lundi soir, peu avant la fermeture du marché des transferts. L’international français, écarté et poussé vers la sortie en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, retourne en Italie, à l’AC Milan, où il retrouvera son ancien entraîneur, Massimiliano Allegri.

Rabiot à l’AC Milan jusqu’en 2028 « L'AC Milan est ravi d'annoncer le recrutement définitif d'Adrien Rabiot en provenance de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028 », a indiqué le club italien. Alors qu’il se sentait bien à Marseille et qu’il envisageait sérieusement de prolonger son contrat, Adrien Rabiot reste encore sous le choc de la manière dont s’est fait son départ de l’OM.