Divorce entre l’OM et Adrien Rabiot : L’annonce officielle qui met un terme au feuilleton !

Suite à la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes, l’OM avait décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Une décision fracassante de la part du club phocéen. La question était alors de savoir où rebondirait l’international français. La réponse est désormais officielle : Rabiot est un joueur du Milan AC.

Après Jonathan Rowe, c’est Adrien Rabiot que l’OM a réussi à vendre cet été. Le club phocéen avait choisi de se séparer du Français après son comportement inacceptable dans le vestiaire. Le compte à rebours était alors lancé pour trouver un point de chute à Rabiot. Et c’est finalement l’Italie que l’ancien de la Juventus va retrouver.

Rabiot et l’OM, c’est fini ! Comme annoncé depuis quelques jours maintenant, Adrien Rabiot va désormais porter le maillot du Milan AC, où il retrouvera Massimiliano Allegri. Ce lundi, l’OM a officialisé le deal, estimé à 10M€, publiant dans un communiqué : « Le milieu de terrain international français évoluera dans le Calcio en 2025-2026. Arrivé en septembre 2024 à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a disputé 34 rencontres pour un total de 10 buts durant la saison 2024-2025. Il s’est engagé avec l’AC Milan dans les derniers instants du mercato estival ».