Officiel : «Heureux» de quitter l’OM, il jubile !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’entraîne avec la réserve depuis la reprise début juillet, Bamo Meïté va aller chercher du temps de jeu dans un club qu’il connaît bien, Lorient, qu’il avait quitté pour rejoindre l’OM à l’été 2023. Prêté avec option d’achat, le défenseur âgé de 23 ans s’est dit heureux de revenir chez les Merlus.

En cette dernière journée du mercato estival, l’OM a réussi à trouver une porte de sortie à Bamo Meïté. Prêté à Montpellier en deuxième partie de saison dernière, le défenseur âgé de 23 ans quitte de nouveau Marseille en prêt, cette fois-ci pour retourner à Lorient. Si un prêt sec était évoqué, il est finalement assorti d’une option d’achat, comme indiqué dans les communiqués des deux clubs.

L’OM et Lorient officialisent le prêt avec option d’achat de Meïté « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Bamo Meïté (23 ans), le défenseur central de l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Bien connu des supporters lorientais, Bamo avait en effet parfait sa formation au FC Lorient en rejoignant les Merlus en 2021 en provenance du Stade Lavallois. Avant de s’engager avec l’OM, Bamo avait évolué à 19 reprises avec le FCL en Ligue 1 », a indiqué Lorient dans un communiqué publié sur son site internet.