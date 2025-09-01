Transfert au PSG : Il l’annonce avant tout le monde !

Axel Cornic

Écarté depuis l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC, Gianluigi Donnarumma est tout proche de trouver un nouveau club. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, l’international italien devrait en effet s’engager avec Manchester City, où il prendrait la place d’Ederson dans le onze de départ de Pep Guardiola.

C’est la fin d’un très long feuilleton. Depuis l’annonce de la séparation avec le PSG, tout le monde se demandait ce qu’allait faire Gianluigi Donnarumma. Et la réponse est là, puisque le gardien de but devrait signer pour Manchester City en ce dernier jour du mercato estival.

Le PSG trouve enfin la solution Plusieurs sources annoncent que l’entourage du joueur serait actuellement à Manchester, pour régler les derniers détails de l’opération. Il devrait vraisemblablement signer un contrat de quatre ou cinq ans, avec un salaire autour des 10M€ par saison, soit plus ou moins autant que ce qu’il gagnait au PSG.