Mercato : La fake news qui va rendre fou le PSG !

La fin du mercato s’annonce animée pour le PSG. Le club de la capitale voudrait encore boucler quelques dossiers avant la fermeture du marché des transferts ce lundi soir. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment acter le départ de Randal Kolo Muani, qui semble prendre la direction de Tottenham. Une fake news pourrait néanmoins déplaire aux Rouge-et-Bleu concernant l’issue de ce feuilleton.

Aucune option d'achat dans le prêt de Kolo Muani à Tottenham D’après les informations de The Athletic, Tottenham aurait accéléré les choses pour Randal Kolo Muani après la blessure de Dominic Solanke. Si Thomas Frank a minimisé la gravité de la blessure de son attaquant de 27 ans, les Spurs ont néanmoins jugé utile d’offrir à leur entraîneur un nouveau buteur pour concurrencer Richarlison. Randal Kolo Muani ne devrait toutefois rejoindre le club de Premier League, et aucune option d’achat ne sera intégrée dans le deal contrairement à ce qui a été annoncé.