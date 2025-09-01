Il veut venir à Paris : Le transfert négocié par l’ASSE à la dernière minute !

Désireux de se renforcer pour la Ligue 1, le Paris FC s’active pour attirer d’autres renforts avant ce lundi soir, le mercato fermant ses portes à 20h00. Des discussions sont en cours avec l’AS Saint-Étienne pour le transfert de Lucas Stassin, désireux de rejoindre le promu après sa belle saison chez les Verts.
A quelques heures de la fin du mercato estival, les clubs s’activent pour finaliser leurs achats. Du côté du Paris FC, un gros coup est tenté avec Lucas Stassin. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le promu n’a pas lâché l’attaquant belge de 20 ans, auteur de 12 buts en 28 matches de Ligue 1 la saison dernière. Pour parvenir à ses fins, le PFC aurait dégainé une offre de 26M€, +3M€ de bonus.
Lucas Stassin est tombé d’accord avec le Paris FC
En attendant de voir si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d’entente, Lucas Stassin a déjà donné son accord au Paris FC selon les informations divulguées par Foot Mercato. Les discussions se poursuivent désormais entre les dirigeants.
« Il y a 2-3 joueurs qui vont arriver »
Présent en conférence de presse dimanche, l’entraîneur Stéphane Gilli avait reconnu que plusieurs renforts étaient encore attendus dans la capitale. « Il y a 2-3 joueurs qui vont arriver, je confirme après, je ne vais pas déroger à la règle sur la dernière journée et parler, car tout peut se passer, on sait comment ça marche. Mais j’attends encore 2-3 joueurs oui ».