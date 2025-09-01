Il veut venir à Paris : Le transfert négocié par l’ASSE à la dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de se renforcer pour la Ligue 1, le Paris FC s’active pour attirer d’autres renforts avant ce lundi soir, le mercato fermant ses portes à 20h00. Des discussions sont en cours avec l’AS Saint-Étienne pour le transfert de Lucas Stassin, désireux de rejoindre le promu après sa belle saison chez les Verts.

A quelques heures de la fin du mercato estival, les clubs s’activent pour finaliser leurs achats. Du côté du Paris FC, un gros coup est tenté avec Lucas Stassin. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le promu n’a pas lâché l’attaquant belge de 20 ans, auteur de 12 buts en 28 matches de Ligue 1 la saison dernière. Pour parvenir à ses fins, le PFC aurait dégainé une offre de 26M€, +3M€ de bonus.

Lucas Stassin est tombé d’accord avec le Paris FC En attendant de voir si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d’entente, Lucas Stassin a déjà donné son accord au Paris FC selon les informations divulguées par Foot Mercato. Les discussions se poursuivent désormais entre les dirigeants.