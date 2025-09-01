29M€ : La dernière folie du Paris FC sur le mercato !

Alors que les arrivées de Jonathan Ikoné et Hamari Traoré seront bientôt annoncées par le Paris FC, Lucas Stassin reste courtisé par le promu, espérant s’attacher ses services en ce dernier jour de mercato estival. Selon L'Equipe, le promu aurait dégainé une offre de 26M€ (+3M€ de bonus) pour l’attaquant belge de 20 ans.
Comme chaque année, cette dernière journée du mercato estival s’annonce particulièrement mouvementée. Les clubs français ont jusqu’à 20h00 ce dimanche pour renforcer leur effectif, et le Paris FC se verrait bien injecter encore du sang neuf dans son effectif. Hamari Traoré et Jonathan Ikoné seraient en passe de rejoindre le promu, qui tente également de mettre la main sur Lucas Stassin.
Stassin courtisé par le Paris FC
Comme vous l’a expliqué le10sport.com, le Paris FC est passé à l’action pour le joueur de l’ASSE, également courtisé par le Stade Rennais qui a dégainé une offre de 15M€, insuffisante pour le club du Forez. RMC confirme ce lundi la volonté du Paris FC de recruter Lucas Stassin dans les dernières heures du mercato, mais cela ne sera pas simple.
Une offre de 29M€ bonus compris ?
D'après RMC, l’AS Saint-Étienne réclame au moins 20M€ pour l’attaquant belge de 20 ans, auteur de 12 buts en 28 matches de Ligue 1 la saison dernière. De son côté, L'Equipe évoque des chiffres encore plus élevés avec une offre parisienne de 26M€ (+3M€ de bonus). En plus de vouloir enrôler un renfort offensif, le PFC est également en quête d’un milieu box to box.