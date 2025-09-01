PSG : Le transfert de l’été enfin annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Évincé du groupe de Luis Enrique depuis la mi-août, Gianluigi Donnarumma (26 ans) n’avait toujours pas trouvé chaussure à son pied. La faute au départ toujours pas bouclé d’Ederson vers la Turquie. Néanmoins, le Brésilien va s’envoler pour Istanbul et le Fenerbahçe ce lundi, permettant à l’Italien de rebondir à Manchester City. Un transfert à 39M€ bonus compris serait convenu entre le PSG et les Skyblues.

Depuis le 12 août et sa non sélection pour la Supercoupe d’Europe raflée par les hommes de Luis Enrique à Udine contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma savait pertinemment que la fin de son aventure de quatre saisons au PSG. Par l’intermédiaire d’une publication Instagram, le meilleur gardien de la dernière campagne de Ligue des champions, présent dans l’équipe-type, annonçait son départ. Rapidement, Manchester City a été la destination la plus probable pour la suite de la carrière de l’international italien de 26 ans.

Ederson à Fenerbahçe, c’est bouclé ! Néanmoins, en cette date butoir du mercato qui se terminera à 20 heures ce lundi, Gianluigi Donnarumma est toujours contractuellement lié au PSG. La faute à la présence d’Ederson dans le groupe de Pep Guardiola. Néanmoins, le départ avorté du Brésilien à Galatasaray devrait déboucher sur une signature à Fenerbahçe. Le Fener, sauveur donc du Paris Saint-Germain dans cette opération proche d’être bouclée selon RMC Sport. Et c’est à présent bientôt bouclé pour le départ de Donnarumma à l’Etihad Stadium.