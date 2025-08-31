EXCLU - Mercato - ASSE : Stassin, N’Guessan… Le Paris FC passe à l’attaque !

Selon nos informations, le Paris FC s’intéresse aux deux pépites offensives de l’AS Saint-Etienne. Le club francilien tente, dans les dernières heures du mercato estival, de faire un gros coup. Mais le dossier semble complexe…
Le Paris FC n’a pas bouclé son mercato estival et semble vouloir aller jusque dans les dernières heures de l’été pour se renforcer. Notamment sur le plan offensif, où le club fraîchement promu en Ligue 1 aimerait faire un coup. Et c’est du côté de l’ASSE que les dirigeants parisiens passent à l’attaque…
Une offre pour Djylian N'Guessan
Selon nos informations, le Paris FC cible les deux pépites offensives de l’ASSE que sont Lucas Stassin et Djylian N'Guessan. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait l’existence d’une offre de 7,5 millions d’euros pour N’Guessan. Le 10 Sport est en mesure de révéler qu’il s’agissait d’une proposition du Paris FC, refusée par l’ASSE. Les Stéphanois font bloc pour conserver tous leurs talents et semblent prêts à tout repousser.
Nouvelle offensive pour Stassin ?
Chaudement courtisé depuis le début de l’été, Lucas Stassin est dans l’attente. Après avoir vu Rennes dégainer une offre approchant les 15 M€, le Belge voit le Paris FC passer à l’offensive à son tour. Mais l’ASSE affiche la même fermeté que pour Djylian N'Guessan : pas question de vente, sauf offre mirobolante. A voir si le PFC ira dans l’exceptionnel pour Stassin. Mais cela parait peu probable.