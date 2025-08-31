EXCLU - Mercato - ASSE : Stassin, N’Guessan… Le Paris FC passe à l’attaque !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, le Paris FC s’intéresse aux deux pépites offensives de l’AS Saint-Etienne. Le club francilien tente, dans les dernières heures du mercato estival, de faire un gros coup. Mais le dossier semble complexe…

Le Paris FC n’a pas bouclé son mercato estival et semble vouloir aller jusque dans les dernières heures de l’été pour se renforcer. Notamment sur le plan offensif, où le club fraîchement promu en Ligue 1 aimerait faire un coup. Et c’est du côté de l’ASSE que les dirigeants parisiens passent à l’attaque…

Une offre pour Djylian N'Guessan Selon nos informations, le Paris FC cible les deux pépites offensives de l’ASSE que sont Lucas Stassin et Djylian N'Guessan. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait l’existence d’une offre de 7,5 millions d’euros pour N’Guessan. Le 10 Sport est en mesure de révéler qu’il s’agissait d’une proposition du Paris FC, refusée par l’ASSE. Les Stéphanois font bloc pour conserver tous leurs talents et semblent prêts à tout repousser.