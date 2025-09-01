Transfert à l'OM : Deschamps annonce à la surprise générale une grosse opération !

Alexis Brunet

Après avoir été placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot va bel et bien quitter l’OM. Le club phocéen a trouvé un accord avec l’AC Milan pour un transfert à 10M€. Pour le moment rien n’est encore officiel, mais Didier Deschamps a décidé d’annoncer la nouvelle en avant-première, lors de la conférence de presse de l’équipe de France.

L’été dernier, l’OM avait pris tout le monde de court. Alors que le mercato estival avait fermé ses portes, le club phocéen avait annoncé un ultime transfert. En fin de contrat à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot avait fait le choix de s’engager avec Marseille. Une décision qui avait étonné, notamment par rapport au passé parisien du milieu de terrain.

Deschamps confirme pour Rabiot Une arrivée étonnante donc pour Adrien Rabiot à l’OM et sa sortie l’est tout autant. Le milieu de terrain était censé rester à Marseille, mais une bagarre avec Jonathan Rowe a conduit ses dirigeants à le placer sur la liste des transferts. Le Français va donc quitter le sud de la France et il va prendre la direction de l’AC Milan, comme l’a révélé Didier Deschamps en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je vais vous donner une info : Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l'AC Milan. »