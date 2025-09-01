Officiel - PSG : 8M€ pour un «joueur exceptionnel», c'est signé !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Milan Skriniar, Fenerbahce vient de débarrasser le PSG d’un nouvel indésirable. En effet, de retour d’un prêt à Aston Villa, Marco Asensio n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Il aura donc fallu attendre le dernier jour du mercato pour assister au transfert de l’Espagnol, lui qui a signé pour 3 ans avec le club turc, avec une année supplémentaire en option.

Ce dernier jour du mercato a donc été marqué par les départs des derniers indésirables du PSG. C’était notamment le cas de Marco Asensio. Cet été, l’Espagnol s’est retrouvé au coeur de plusieurs rumeurs. Annoncé notamment de retour à Aston Villa, Asensio a finalement été transféré ce lundi à Fenerbahce, moyennant une indemnité autour des 8M€.

« Je suis très heureux d'être ici » Marco Asensio et le PSG, c’est désormais définitivement terminé. A 29 ans, l’Espagnol est donc un joueur de Fenerbahce et pour les médias du club stambouliote, il n’a pas caché sa joie de débuter ce nouveau chapitre. « Je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de jouer devant nos supporters dans ce stade. Ils m'ont dit qu'il y avait une excellente ambiance ici. Je souhaite rejoindre l'équipe et m'entraîner avec mes coéquipiers dès que possible. Je tiens tout d'abord à les remercier pour leur intérêt. J'ai reçu de nombreux messages de nos supporters. J'espère leur témoigner mon soutien en remportant de grands succès ensemble », a confié Asensio.