Transfert à 55M€ : La décision choc du PSG !

Pierrick Levallet

La fin du mercato est particulièrement mouvementée du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite boucler le dossier Gianluigi Donnarumma à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Mais certains ont encore du mal à comprendre le recrutement de Lucas Chevalier et la vente de l’Italien, qui venait de réaliser la meilleure vente de sa carrière.

Pour Gianluigi Donnarumma, l’aventure au PSG touche à sa fin. Artisan majeur du sacre en Ligue des champions, le portier italien est poussé vers la sortie depuis quelques semaines maintenant. Les Rouge-et-Bleu souhaitent éviter un départ libre du gardien de but de 26 ans, dont le contrat expire en juin 2026. Les dirigeants parisiens entendent donc le vendre avant la fermeture du mercato ce lundi soir.

Donnarumma va rejoindre Manchester City Et tout porte à croire que Gianluigi Donnarumma rebondira du côté de Manchester City. Le champion d’Europe tenait déjà un accord personnel avec les SkyBlues, qui se seraient désormais entendus avec le PSG pour ce transfert. Cependant, la décision des pensionnaires de la Ligue 1 de vendre leur star suscite encore l’incompréhension.