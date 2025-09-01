Transfert à 55M€ : La décision choc du PSG !

La fin du mercato est particulièrement mouvementée du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite boucler le dossier Gianluigi Donnarumma à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Mais certains ont encore du mal à comprendre le recrutement de Lucas Chevalier et la vente de l’Italien, qui venait de réaliser la meilleure vente de sa carrière.
Pour Gianluigi Donnarumma, l’aventure au PSG touche à sa fin. Artisan majeur du sacre en Ligue des champions, le portier italien est poussé vers la sortie depuis quelques semaines maintenant. Les Rouge-et-Bleu souhaitent éviter un départ libre du gardien de but de 26 ans, dont le contrat expire en juin 2026. Les dirigeants parisiens entendent donc le vendre avant la fermeture du mercato ce lundi soir.
Donnarumma va rejoindre Manchester City
Et tout porte à croire que Gianluigi Donnarumma rebondira du côté de Manchester City. Le champion d’Europe tenait déjà un accord personnel avec les SkyBlues, qui se seraient désormais entendus avec le PSG pour ce transfert. Cependant, la décision des pensionnaires de la Ligue 1 de vendre leur star suscite encore l’incompréhension.
Le transfert de Chevalier au PSG suscite encore l'incompréhension
En France, on ne comprendrait en effet pas pourquoi le PSG a recruté Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris comme le rapporte AS. Gianluigi Donnarumma venait de réaliser la meilleure saison de sa carrière, et semblait prêt à prolonger son contrat si ses conditions étaient respectées. Les Rouge-et-Bleu ont cependant choisi de tourner la page et de démarrer un nouveau chapitre avec le désormais ex-gardien du LOSC.