PSG - Transfert imminent : Donnarumma sort du silence juste avant de signer !

En cette dernière journée du mercato, le feuilleton Gianluigi Donnarumma va être résolu. Poussé vers la sortie par le PSG suite au recrutement de Lucas Chevalier, l’Italien va rebondir à Manchester City avec Pep Guardiola. Le début donc d’un nouveau chapitre pour le futur ex-Parisien heureux de rejoindre les Citizens.

Homme fort de la victoire du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma ne correspondait toutefois pas à ce que Luis Enrique voulait d’un gardien. Lucas Chevalier a donc été recruté pour satisfaire l'entraîneur parisien et l’Italien a lui été prié de se trouver un nouveau club. C’est d’ailleurs en passe d’être réglé. En effet, en cette dernière journée du mercato, Donnarumma va s’engager avec Manchester City.

« Je suis ravi de cette nouvelle aventure » Gianluigi Donnarumma va donc évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Une signature qui en a surpris plus d’un étant donné l’importance donné au jeu au pied par l’entraîneur des Citizens. Il n’empêche que l’Italien va signer et si le deal n’est pas encore officiel, Donnarumma a déjà dit quelques mots à propos de sa future signature avec Manchester City. En effet, pour Tuttomercatoweb, le futur ex-joueur du PSG a fait savoir : « Je suis ravi de cette nouvelle aventure ».