PSG - Transfert imminent : Donnarumma sort du silence juste avant de signer !

En cette dernière journée du mercato, le feuilleton Gianluigi Donnarumma va être résolu. Poussé vers la sortie par le PSG suite au recrutement de Lucas Chevalier, l’Italien va rebondir à Manchester City avec Pep Guardiola. Le début donc d’un nouveau chapitre pour le futur ex-Parisien heureux de rejoindre les Citizens.
Homme fort de la victoire du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma ne correspondait toutefois pas à ce que Luis Enrique voulait d’un gardien. Lucas Chevalier a donc été recruté pour satisfaire l'entraîneur parisien et l’Italien a lui été prié de se trouver un nouveau club. C’est d’ailleurs en passe d’être réglé. En effet, en cette dernière journée du mercato, Donnarumma va s’engager avec Manchester City.
« Je suis ravi de cette nouvelle aventure »
Gianluigi Donnarumma va donc évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Une signature qui en a surpris plus d’un étant donné l’importance donné au jeu au pied par l’entraîneur des Citizens. Il n’empêche que l’Italien va signer et si le deal n’est pas encore officiel, Donnarumma a déjà dit quelques mots à propos de sa future signature avec Manchester City. En effet, pour Tuttomercatoweb, le futur ex-joueur du PSG a fait savoir : « Je suis ravi de cette nouvelle aventure ».
Une belle plus-value pour le PSG avec Donnarumma
Arrivé en 2021 au PSG en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma va donc refermer son chapitre parisien. De quoi permettre au passage au club de la capitale de réaliser une belle plus-value. En effet, il y a 4 ans, l’Italien était arrivé libre. Cet été, Donnarumma va rejoindre Manchester City pour un montant avoisinant les 35M€. Alors que le PSG réclamait initialement 50M€, Paris va tout de même récupérer un très joli ch!que pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat.