8M€ : Le PSG va annoncer un transfert inespéré !

Le PSG passe à la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite du mercato. Le club de la capitale veut encore se séparer de quelques joueurs avant la fermeture du marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu seraient d’ailleurs sur le point d’annoncer le départ de Marco Asensio, qui devrait s’engager très prochainement avec Fenerbahçe.
Les dernières heures du mercato promettent d’être animées du côté du PSG. Alors que le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir, le club de la capitale veut encore se séparer de quelques joueurs. Marco Asensio est notamment poussé vers la sortie. L’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et est donc invité à se trouver une nouvelle équipe.
Le PSG est sur le point d'annoncer le départ d'Asensio
Et à en croire les informations de SportsDigitale, Marco Asensio devrait rebondir du côté de Fenerbahçe. Le club turc aurait finalisé le transfert de l’attaquant de 29 ans autour de la somme de 8M€ (7,5M€ + 500 000€ en bonus). Le joueur aurait d’ailleurs passé sa visite médicale avec succès. L’annonce ne devrait plus tarder à tomber. Le PSG est sur le point d’officialiser un nouveau transfert.
Ça chauffe aussi pour Kolo Muani et Donnarumma
Les Rouge-et-Bleu ont néanmoins encore du pain sur la planche. Le PSG souhaite également se séparer de Randal Kolo Muani et de Gianluigi Donnarumma. Le premier se serait considérablement rapproché de Tottenham ces dernières heures. Et le second serait en train de prendre la direction de Manchester City. La fin du mercato s’annonce mouvementée pour le PSG.