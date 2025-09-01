8M€ : Le PSG va annoncer un transfert inespéré !

Pierrick Levallet

Le PSG passe à la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite du mercato. Le club de la capitale veut encore se séparer de quelques joueurs avant la fermeture du marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu seraient d’ailleurs sur le point d’annoncer le départ de Marco Asensio, qui devrait s’engager très prochainement avec Fenerbahçe.

Les dernières heures du mercato promettent d’être animées du côté du PSG. Alors que le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir, le club de la capitale veut encore se séparer de quelques joueurs. Marco Asensio est notamment poussé vers la sortie. L’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et est donc invité à se trouver une nouvelle équipe.

Le PSG est sur le point d'annoncer le départ d'Asensio Et à en croire les informations de SportsDigitale, Marco Asensio devrait rebondir du côté de Fenerbahçe. Le club turc aurait finalisé le transfert de l’attaquant de 29 ans autour de la somme de 8M€ (7,5M€ + 500 000€ en bonus). Le joueur aurait d’ailleurs passé sa visite médicale avec succès. L’annonce ne devrait plus tarder à tomber. Le PSG est sur le point d’officialiser un nouveau transfert.