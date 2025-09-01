Un champion du monde dit oui à l’OM : Un transfert de folie est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’Olympique de Marseille, quatre recrues sont attendues en cet ultime jour du mercato estival. Benjamin Pavard aurait donné son aval pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Toutefois, il y aurait un écart entre les attentes de l’Inter sur les modalités de l’opération et ce que propose l’OM.

Benjamin Pavard (29 ans) est de retour en France ! Non pas pour simplement remplacer William Saliba, blessé, pour ce rassemblement de septembre avec l’équipe de France. Son avenir en club s’écrirait dans l’hexagone. Formé au LOSC, Pavard va retrouver la Ligue 1 9 ans après son départ en Allemagne pour le VfB Stuttgart.

Benjamin Pavard donne son aval à l’OM Ayant fait ses armes à l’étranger notamment au Bayern Munich où il a empilé les trophées dont la Ligue des champions en 2020 face au PSG, Benjamin Pavard va quitter l’Inter, le club dans lequel il évoluait depuis l’été 2023. Un temps simple alternative à Joel Ordonez comme l’assurait L’Équipe, le défenseur de l’équipe de France a donné son accord à l’OM pour y signer d’après Foot Mercato.