Transfert d'un champion du monde : L'opération inespérée préparée par le PSG !

Alexis Brunet

Depuis un long moment, Presnel Kimpembe n’est plus vraiment un joueur de football. Le défenseur central n’a disputé que 76 minutes avec le PSG la saison dernière et il ne semble plus trop dans les plans de Luis Enrique. Le Français pourrait donc quitter le club de la capitale et justement, une équipe qatarienne serait en négociations avancées avec le champion de France.

Avant la fin du mercato, le PSG espère se séparer de plusieurs joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Luis Campos doit gérer plusieurs dossiers, dont celui de Gianluigi Donnarumma qui paraît le plus chaud. En effet, l’Italien est sur le point de rejoindre Manchester City contre 35M€.

Kimpembe également sur le départ En plus de Gianluigi Donnarumma, une autre figure du PSG pourrait s’en aller prochainement. D’après les informations de L’Équipe, Presnel Kimpembe serait en négociations avancées avec une formation du Qatar dont le nom n’a pas filtré. Il ne reste actuellement plus qu’un an de contrat au Français, qui est estimé à 5M€ par le site spécialisé Transfermarkt. À noter qu’au Qatar le mercato ferme ses portes le 16 septembre, ce qui laisse un peu de temps pour finaliser l’opération.