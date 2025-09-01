Transfert à 20M€ : L'OM se fait sèchement recadrer, le mensonge impossible à inventer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait un accord contractuel avec l’OM, Edon Zhegrova a finalement rejoint la Juventus, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. Un dossier dans lequel Olivier Létang avait critiqué l’attitude de Marseille, assurant ne pas avoir été contacté par les dirigeants olympiens. Une version à laquelle croit Pierre Ménès.

Olivier Létang avait annoncé qu’à son avis, Edon Zhegrova « n’ira pas à l’OM », et cela s’est confirmé. Si un accord contractuel avait été trouvé entre Marseille et l’ailier âgé de 26 ans, ce dernier a finalement pris la direction de la Juventus, qui a dépensé 20M€ afin de racheter sa dernière année de contrat.

« Je n'ai eu aucune demande de Marseille pour pouvoir parler à mon joueur » « Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant "si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions". On n’a pas eu d’échange sur le sujet », avait assuré le président du LOSC samedi au micro de beIN SPORTS. Quelques jours plus tôt, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Olivier Létang s’était dit surpris par l’accord entre Edon Zhegrova et l’OM, alors qu’il n’a eu « aucun contact avec l'OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat. Je n'ai eu aucune demande de Marseille pour pouvoir parler à mon joueur. Il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J'ai entendu ce matin que l'entraîneur de l'OM avait parlé à mon joueur. C'est surprenant, mais on n'est pas à une surprise près avec l'OM. »