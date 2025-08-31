Mercato - OM : Transfert à 20M€, c’est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’OM tente de négocier l’arrivée d’Edon Zhegrova en provenance du LOSC. Mais alors que le président lillois Olivier Létang a affirmé ce samedi que le Kosovar ne devrait pas prendre la direction de Marseille, l’ailier de 26 ans va finalement s’engager en faveur de la Juventus pour un montant de 20M€.

Le mercato estival s’emballe en Ligue 1 dans ces dernières heures. L’OM sera assurément l’un des clubs français les plus actifs sur le marché, et souhaite encore attirer plusieurs renforts. Néanmoins, Marseille ne va pas connaître une issue positive dans le dossier Edon Zhegrova. Convoité par l’OM, l’ailier du LOSC a fait face à la détermination du président Olivier Létang dans cette opération.

Létang a annoncé la couleur pour Zhegrova « Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant "si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions". On n’a pas eu d’échange sur le sujet. Il nous a dit "j’ai reçu une proposition de l’OM, je suis tombé d’accord avec eux après avoir discuté, j’ai eu l’entraîneur, il me veut". On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c’était possible avant et ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d’aller là-bas, mais aujourd’hui, c’est derrière nous », confiait ainsi le patron du LOSC au micro de BeIN Sports ce samedi.