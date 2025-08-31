Mercato - PSG : Transfert d’un buteur, tout est relancé à l’étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le mercato estival approche de son terme, le PSG et la Juventus tentent toujours de trouver une solution pour Randal Kolo Muani. L’attaquant français patiente en attendant que les Bianconeri parviennent à un accord total avec Paris. Mais en interne, les dirigeants du club italien envisagent également une autre piste en attaque.

Le mercato estival du PSG semble bel et bien terminé sur le plan des arrivées. En revanche, du côté des départs, plusieurs opérations pourraient être finalisées d’ici lundi 20h. En effet, du côté des dirigeants parisiens, on tente toujours de faire partir Randal Kolo Muani vers la Juventus.

Toujours pas d’accord pour Kolo Muani Les négociations entre les deux clubs durent depuis de longues semaines désormais, et à ce jour, aucun accord total n’a été trouvé. Si différents médias ont annoncé différentes formules pour ce transfert, un prêt avec obligation d’achat est toujours privilégié par le PSG. Ce dimanche, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle que Paris discute toujours avec Turin pour finaliser l’opération.