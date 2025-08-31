Remplaçant de Dembélé : L'énorme erreur du PSG sur le mercato !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé d’être plutôt sage sur le marché des transferts. Seulement trois joueurs ont rejoint les rangs du club de la capitale et parmi eux aucun attaquant. Une mauvaise décision selon Walid Acherchour, car en cas de blessure d’Ousmane Dembélé par exemple, Paris sera dans une situation très inconfortable.

Avant lundi 20H, le PSG ne devrait pas faire chauffer la carte bleue. En effet, le club de la capitale a fini son mercato dans le sens des arrivées avec les transferts de Marin, Chevalier et Zabarnyi. Toutefois, les dirigeants parisiens vont encore se montrer actifs du côté des départs, car de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie.

Une chance donnée aux jeunes Le PSG a donc décidé de ne pas recruter un nouveau joueur offensif cet été, ce qui peut interroger. Au micro de l’After Foot, Walid Acherchour a affirmé que selon lui Luis Enrique allait faire appel de plus en plus aux jeunes pour soulager certains attaquants. « Une recrue offensive au PSG après la blessure de Dembélé ? Il reste 2 jours de mercato et on a bien compris que le PSG n'allait pas recruter offensivement. Il va faire la place aux jeunes pour challenger le quatuor offensif. »