Grave accusation à l'OM, il balance en direct !

Alexis Brunet

Vendredi, Olivier Létang a quelque peu élevé la voix dans le dossier Edon Zhegrova. Alors qu’un accord a été annoncé entre le Kosovar et l’OM, le président lillois s’est montré très critique envers Marseille qui a négocié avec le joueur avant de le faire avec le LOSC. Une sortie qui a étonné Walid Acherchour, car selon ce dernier, Létang a déjà eu des méthodes semblables dans un passé récent.

La fin de mercato de l’OM s’annonce complètement folle. Le club phocéen souhaite encore recruter de nombreux joueurs et Edon Zhegrova fait notamment partie des plans du club phocéen. Dernièrement, de nombreuses sources ont d’ailleurs indiqué qu’un accord existait déjà entre Marseille et l’ailier kosovar, mais rien n’est joué encore.

Olivier Létang s’énerve contre les méthodes de l’OM Vendredi, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Olivier Létang a été interrogé par Canal+ sur le feuilleton Edon Zhegrova. Le président du LOSC a poussé un coup de gueule sur les méthodes de l’OM, qui ne sont pas les bonnes selon lui. « Les règlements sont clairs. Un joueur ne peut pas parler à un autre club sans l’autorisation de son propre club. Moi, je n’ai pas été contacté par l’Olympique de Marseille avant cet accord. On va se pencher sur les textes pour voir ce que l’on peut faire. Je pense qu'il faut toujours être respectueux entre clubs. Il y a des principes à respecter. »