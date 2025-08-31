PSG - 8M€ : C’est imminent pour ce transfert surprise !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, plusieurs joueurs pourraient quitter Paris. En effet, Luis Enrique ne compte pas sur certains éléments, dont Carlos Soler par exemple. Le milieu de terrain est d’ailleurs bien parti pour revenir en Liga, du côté de la Real Sociedad. Le PSG pourrait récolter minimum 8M€ de la vente de l’ancien Valencian, qui serait imminente.

Le mercato ferme ses portes le 1ᵉʳ septembre à 20H en France et après cette date-là il sera trop tard. Ce n’est pas totalement vrai, car les clubs de l'hexagone pourront continuer à vendre des joueurs dans certains pays où le marché des transferts est encore ouvert, comme en Turquie ou en Arabie saoudite par exemple.

Le PSG veut vendre plusieurs joueurs Les ventes, c’est ce qui intéresse le plus le PSG en cette fin de mercato. Le club de la capitale cherche à se séparer de bon nombre de joueurs comme Randal Kolo Muani ou bien Gianluigi Donnarumma. Le premier est bien parti pour rejoindre la Juventus de Turin alors que le second intéresse fortement Manchester City. De plus, Marco Asensio dispose d’une touche en Turquie avec le Fenerbahçe, d’après les informations de Foot Mercato.