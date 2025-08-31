Coup dur pour Dembélé, le PSG jubile !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG a livré un gros match face à Toulouse. Rapidement devant au score, les Parisiens se sont finalement imposés 6-3. Ousmane Dembélé y est notamment allé de son doublé, mais l’attaquant a également dû céder sa place en fin de match sur blessure. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale selon Walid Acherchour, car le numéro dix pourra ainsi se reposer pendant la trêve, s’il doit louper le rassemblement de l’équipe de France.

Les spectateurs du Stadium de Toulouse en ont eu pour leur argent samedi soir. Lors de la rencontre opposant les locaux au PSG, ils ont eu le droit à pas moins de neuf buts. Malheureusement, ce sont les visiteurs qui se sont imposés 6-3, grâce à un triplé de Joao Neves, un doublé d’Ousmane Dembélé et une réalisation de Bradley Barcola.

La tuile pour Ousmane Dembélé Si Ousmane Dembélé a donc fait parler de lui avec ses deux premiers buts de la saison, il a également attiré l’attention pour une autre raison. En effet, à la 70ème minute de la rencontre face à Toulouse, l’attaquant parisien a dû quitter le terrain sur blessure, remplacé par Gonçalo Ramos. Un coup dur qui pourrait lui faire manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France.