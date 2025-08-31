Coup dur pour Dembélé, le PSG jubile !

Samedi soir, le PSG a livré un gros match face à Toulouse. Rapidement devant au score, les Parisiens se sont finalement imposés 6-3. Ousmane Dembélé y est notamment allé de son doublé, mais l’attaquant a également dû céder sa place en fin de match sur blessure. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale selon Walid Acherchour, car le numéro dix pourra ainsi se reposer pendant la trêve, s’il doit louper le rassemblement de l’équipe de France.
Les spectateurs du Stadium de Toulouse en ont eu pour leur argent samedi soir. Lors de la rencontre opposant les locaux au PSG, ils ont eu le droit à pas moins de neuf buts. Malheureusement, ce sont les visiteurs qui se sont imposés 6-3, grâce à un triplé de Joao Neves, un doublé d’Ousmane Dembélé et une réalisation de Bradley Barcola.
La tuile pour Ousmane Dembélé
Si Ousmane Dembélé a donc fait parler de lui avec ses deux premiers buts de la saison, il a également attiré l’attention pour une autre raison. En effet, à la 70ème minute de la rencontre face à Toulouse, l’attaquant parisien a dû quitter le terrain sur blessure, remplacé par Gonçalo Ramos. Un coup dur qui pourrait lui faire manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France.
« Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain »
Mais selon Walid Acherchour, cette blessure d’Ousmane Dembélé tomberait bien pour le PSG. En effet, le journaliste a affirmé dans l’After Foot que cela pourrait permettre à l’attaquant parisien de souffler pendant la trêve internationale, s’il n’est pas possible pour lui de se rendre au rassemblement de l’équipe de France. « J'ai senti un Ousmane Dembélé très fatigué qui n'a pas fait un énorme match malgré ses deux buts. Est-ce que cette blessure n'arrive pas au meilleur des moments. Dembélé, le match qu'il fait contre Tottenham est très bon. Mais post-Tottenham, je le trouve très emprunté à chaque fois qu'il a le ballon pour faire des différences. Il y a des mauvais choix. Ce qu'il peut faire sur les conduites de balle et les percussions, ce n'est pas le vrai Dembélé qu'on est en train de voir. Un Dembélé qui peut se reposer pendant la trêve, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. »