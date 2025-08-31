L’OM se rate complètement, il pète un cable !

Alexis Brunet

Lors de la première journée de Ligue 1, l’OM s’était complètement raté. Pourtant en supériorité numérique pendant une heure, les Marseillais se sont inclinés dans le temps additionnel face à Rennes, à cause d’une réalisation de Ludovic Blas (1-0). Un but qui a complètement fait péter un câble à Geronimo Rulli, qui ne s’est pas fait prier pour sermonner ses coéquipiers.

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL pour un Olympico qui s’annonce très alléchant. Les Marseillais auront à cœur de lancer enfin concrètement leur saison, après une défaite inaugurale contre Rennes (1-0) et une victoire en trompe l’œil contre le Paris FC (5-2).

L’accident Rennes Le 15 août dernier, l’OM avait très mal commencé sa saison. Pour son premier match en Ligue 1, le club phocéen se rendait sur la pelouse de Rennes pour des retrouvailles avec Quentin Merlin et Valentin Rongier. Finalement, ce sont les deux anciens Marseillais et leurs coéquipiers qui ont eu le mot final dans cet affrontement, puisqu’ils se sont imposés 1-0 grâce à un but dans le temps additionnel de Ludovic Blas. Un gros accident pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui avaient joué 60 minutes du match en supériorité numérique. De plus, cette défaite a eu de plus lourdes répercussions car par la suite Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont bagarrés dans le vestiaire. Une altercation qui a conduit au transfert immédiat de l’Anglais, alors que le Français lui est toujours présent à Marseille, bien que son avenir soit très flou.