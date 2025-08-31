OM : C’est confirmé pour ce transfert à 26M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l’OM a récemment activé la piste menant au Portugais Florentino Luis. Si entre temps, le club phocéen a conclu un accord avec le RB Leipzig pour la venue d’Arthur Vermeeren, le joueur de Benfica lui, devrait prendre le chemin de la Premier League contre 26M€.

Que cette fin de mercato estival est animée du côté de l’OM ! Ce samedi, deux accords ont été annoncés pour le club phocéen. Marseille va ainsi accueillir Lutsharel Geertruida afin de renforcer sa défense. Le défenseur néerlandais va débarquer en provenance du RB Leipzig, tout comme Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge va ainsi renforcer l’entrejeu de Roberto De Zerbi.

L’OM sur Florentino Luis Il y a quelques jours, l’OM avait activé une autre piste pour son milieu de terrain, avec Florentino Luis. Le milieu défensif de 26 ans, qui était passé par l’AS Monaco, devrait bel et bien quitter le SL Benfica cet été. Cependant, ce dernier ne devrait pas prendre le chemin de Marseille, mais va découvrir la Premier League du côté de Burnley.