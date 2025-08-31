OM : C’est confirmé pour ce transfert à 26M€ !

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l’OM a récemment activé la piste menant au Portugais Florentino Luis. Si entre temps, le club phocéen a conclu un accord avec le RB Leipzig pour la venue d’Arthur Vermeeren, le joueur de Benfica lui, devrait prendre le chemin de la Premier League contre 26M€.
Que cette fin de mercato estival est animée du côté de l’OM ! Ce samedi, deux accords ont été annoncés pour le club phocéen. Marseille va ainsi accueillir Lutsharel Geertruida afin de renforcer sa défense. Le défenseur néerlandais va débarquer en provenance du RB Leipzig, tout comme Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge va ainsi renforcer l’entrejeu de Roberto De Zerbi.
L’OM sur Florentino Luis
Il y a quelques jours, l’OM avait activé une autre piste pour son milieu de terrain, avec Florentino Luis. Le milieu défensif de 26 ans, qui était passé par l’AS Monaco, devrait bel et bien quitter le SL Benfica cet été. Cependant, ce dernier ne devrait pas prendre le chemin de Marseille, mais va découvrir la Premier League du côté de Burnley.
Le Portugais va signer à Burnley
En effet, à en croire les dernières indiscrétions de Sky Italia, les « Clarets » sont en train de négocier l’arrivée de Florentino Luis. Le joueur est d’accord pour rejoindre le club anglais, alors que l’opération va se concrétiser sous la forme d’un prêt associé d’une obligation d’achat de 26M€.