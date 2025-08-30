PSG - Signature d’une star : Le transfert à 25M€ qui bloque tout !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme très prochainement ses portes, le PSG n’a toujours pas finalisé le départ de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est annoncé du côté de Manchester City depuis plusieurs semaines maintenant. Mais un transfert bloquerait l’opération entre les Sky Blues et les Rouge-et-Bleu pour le gardien de but de 26 ans.

Le PSG ne dispose de plus beaucoup de temps pour finaliser ses derniers dossiers du mercato. Le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir. Les dirigeants parisiens vont donc devoir passer à la vitesse supérieure, notamment pour le départ de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien semble avoir trouvé sa prochaine destination.

Manchester City fonce sur Donnarumma... En effet, le gardien de but de 26 ans est annoncé avec insistance du côté de Manchester City depuis plusieurs semaines maintenant. Gianluigi Donnarumma tiendrait même déjà un accord avec les Sky Blues à en croire certaines rumeurs. Cependant, un autre dossier bloquerait l’arrivée du champion d’Europe chez les pensionnaires de la Premier League.