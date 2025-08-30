Mercato - Olivier Giroud : Son «rêve» qui tombe à l'eau !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Olivier Giroud a vécu le rêve américain l'espace d'une saison au Los Angeles FC. Et puis, retour express en Europe pour celui qui avait quitté l'AC Milan. Direction le LOSC où il a déjà marqué à deux reprises en autant de rencontres de Ligue 1 disputées sous le maillot lillois. Toutefois, une signature de rêve aux yeux de Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient, aurait pu avoir lieu loin du Nord.

Touché aux adducteurs, Olivier Giroud a préféré ne pas prendre de risques. Et après une discussion avec son entraîneur Bruno Genesio, la décision a été prise : pas de déplacement à Lorient ce samedi pour le nouvel attaquant star du LOSC arrivé cet été du Los Angeles FC. Avant de signer à Lille, le champion du monde 2018 aurait pu répondre favorablement à un appel de son ami Laurent Koscielny pour arborer la tunique de l'adversaire du jour des Lillois.

«Je l'ai appelé pour un petit peu tâter le terrain» Au micro de beIN SPORTS avant le coup d'envoi de Lorient - LOSC au Moustoir ce samedi, le directeur sportif du club breton a reconnu avoir tenté sa chance, sans réelle possibilité de mener à bien cette opération. « Giroud à Lorient c'était un rêve ou une possibilité ? On va dire les deux (sourire). Vu que c'est un ami et que je savais qu'il avait pour objectif de revenir en Europe, je l'ai appelé pour un petit peu tâter le terrain. C'est sûr qu'économiquement c'est toujours difficile d'avoir des grands joueurs comme Olive. Pour ma part, je suis content qu'il soit rentré en France, en Ligue 1. Ca permet de donner encore plus de visibilité à ce championnat ».