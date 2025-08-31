Transfert d’un attaquant : L’OM trahi par son agent ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a un accord avec l’OM, Edon Zhegrova pourrait finalement prendre la direction de la Juventus. L’international kosovar du LOSC s’est également entendu avec la Vieille Dame et son agent pousserait pour un transfert vers le club italien, qui doit d’abord réussir à se séparer de Nico Gonzalez, dans le viseur de l’Atlético Madrid.

« Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous. » Au micro de beIN SPORTS après la victoire du son équipe sur la pelouse de Lorient (1-7), Olivier Létang a une nouvelle fois critiqué l’attitude l’OM dans le dossier Edon Zhegrova. Ce dernier, entré dans la dernière année de son contrat, a un accord avec le club marseillais.

« J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille » « S'il restera à Lille donc ? J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille, mais je veux le garder. Mais j'ai aussi donné ma parole au joueur en lui disant que s'il y avait une proposition intéressante d'un club, il avait un bon de sortie parce qu'il a beaucoup donné chez nous. Il lui reste moins d'un an de contrat et la volonté du joueur est de pouvoir jouer la Champions League et d'aller dans un club. Si tout le monde s'y retrouve, je n'ai pas l'intention de le bloquer », a ajouté le président du LOSC. S’il n’a pas l’intention de bloquer Edon Zhegrova, il refuserait en revanche de négocier avec l’OM, d’après les informations de Foot Mercato.