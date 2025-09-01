Transfert bouclé par le PSG : Il ne comprend pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma aura attendu le dernier jour du mercato estival pour être fixé sur son avenir. Après quatre saisons au PSG, le portier italien file du côté de Manchester City et va désormais évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Une destination qui étonne Sami Nasri, compte tenu du profil du gardien.

Poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma connaît désormais l’identité de son prochain club. Un accord total a été trouvé pour le transfert de l’international italien du côté de Manchester City, l’occasion pour le champion d’Europe d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. De quoi interpeller Sami Nasri.

« Un gardien qui ne répond pas aux critères de Luis Enrique ne répond pas à ceux de Guardiola » Alors que le jeu au pied n’a jamais été le point fort de Gianluigi Donnarumma, l’ancien joueur de l’OM se montre dubitatif sur l’arrivée de l’Italien chez les Skyblues. « Mais je m'interroge en fait, parce que connaissant Pep Guardiola, il s'était débarrassé de Joe Hart parce qu'il ne répondait pas à ses critères. Et un gardien qui ne répond pas aux critères de Luis Enrique ne répond pas à ceux de Guardiola donc je m'interroge un petit peu », a confié le consultant sur Canal+.