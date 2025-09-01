Officiel : Les retrouvailles annoncées après son calvaire à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière aura été un calvaire pour Chancel Mbemba. N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le Congolais a été mis sur le côté pendant de très longs mois, attendant la fin de son contrat. Cet été, le défenseur central était donc libre de s’engager où il souhaitait. Et voilà que lors du dernier jour du mercato, Mbemba a rejoint le LOSC, lui permettant ainsi de retrouver la Ligue 1.

Chancel Mbemba a fini par retrouver un club. Et c’est en Ligue 1 que l’ancien de l’OM aura l’occasion de rebondir. En effet, ce lundi, dernier jour du mercato, le Congolais s’est engagé avec le LOSC. C’est donc avec les Dogues que Mbemba aura l’occasion de prouver qu’il est toujours au niveau après avoir passé une saison complète au placard à l’OM, mis de côté par Roberto De Zerbi.

« J’ai toujours eu du LOSC l’image d’un grand club » Ayant signé pour un an au LOSC, Chancel Mbemba a exprimé toute sa joie face à ce nouveau chapitre. Pour les médias des Dogues, le Congolais a confié : « Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de rejoindre le LOSC. Je voudrais remercier le Président de m’avoir permis de signer ici. J’ai toujours eu du LOSC l’image d’un grand club, d’une grande équipe avec beaucoup d’ambitions ».