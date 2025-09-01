Adrien Rabiot : L’incroyable tentative de l’OM en fin de mercato !

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Adrien Rabiot qui l’Olympique de Marseille, avec Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, qui le retrouve du côté de l’AC Milan. La fin d’un très long feuilleton, même si dans le sud de la France certains auraient bien aimé trouver une solution pour garder l’international tricolore.

Cela fait une dizaine de jours que l’avenir d’Adrien Rabiot monopolise les débats à Marseille. Placé sur la liste des transferts par l’OM après la bagarre de Rennes, le milieu de terrain n’a pas disputé les deux derniers matchs de Ligue 1. Et on ne le verra plus dans le championnat de France.

Rabiot rejoint Allegri à Milan En France comme Italie on l’assurait : Adrien Rabiot allait poursuivre sa carrière à l’AC Milan. Son ancien coach Massimiliano Allegri a eu gain de cause et on parle d’une indemnité de transfert autour des 10M€, avec l’OM qui encaissera toutefois moins. Car dans les accords passés avec le joueur l’année dernière, un intéressement sur le montant de son transfert lui avait été accordé.