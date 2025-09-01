Transfert au PSG : Il passe le test, c’est bouclé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette ultime journée de mercato, le PSG continue de dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Le transfert définitif de Carlos Soler prêté en Angleterre la saison passée prend plus que jamais forme à la Real Sociedad. Sa visite médicale aurait été un succès de l’autre côté de la frontière.

Le Paris Saint-Germain continue son nettoyage de printemps. Renato Sanches, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Marco Asensio et maintenant Carlos Soler. Tous ont ou sont en passe de plier bagage en ce mercato estival. Le dernier cité est en passe d’officiellement rejoindre… la Real Sociedad !

Carlos Soler à la Real Sociedad : c’est 7M€ Après une saison en prêt à West Ham, Carlos Soler n’a pas arboré de nouveau la tunique du PSG depuis son retour dans la capitale à l’intersaison. Le milieu de terrain de 28 ans formé au Valence CF va retrouver le championnat espagnol dans le Pays basque et non pas par le biais d’un prêt. L’heure est aux adieux pour Soler qui rejoint la Sociedad contre un chèque de 7M€ comme Marca le révèle ce lundi.