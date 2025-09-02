Adrien Rabiot : La grosse signature ratée par l’OM

Officiellement transféré à l’AC Milan ce lundi, dernier jour du mercato estival, Adrien Rabiot a donc mis fin à son aventure à l’OM, qu’il avait rejoint l’année dernière en provenance de la Juventus. Un départ forcé qui le laisse encore sous le choc, comme l’a confié un de ses proches, et alors qu’il se voyait même prolonger son contrat avec le club olympien.
Accueilli en grande pompe par des centaines de supporters qui l’attendaient à l’aéroport l'année dernière, Adrien Rabiot a quitté l’OM en catimini. Ce lundi, l’international français (53 sélections) a décalé son arrivée à Clairefontaine afin de finaliser son transfert à l’AC Milan, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2028, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€.
« C’est vraiment l’incompréhension qui domine »
« Arrivé en septembre 2024 à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a disputé 34 rencontres pour un total de 10 buts durant la saison 2024-2025. Il s’est engagé avec l’AC Milan dans les derniers instants du mercato estival. Bonne continuation Adrien ! », s’est contenté d’écrire l’OM dans son communiqué. Une fin d’aventure aux airs de gâchis, pour les raisons que tout le monde connaît désormais, alors qu’Adrien Rabiot avait la volonté de s’inscrire dans la durée à Marseille.
« Il avait très envie de prolonger »
« Adrien a tenté d’expliquer qu’il n’était pas à l’origine de la bagarre avec son coéquipier Rowe. Au départ, c’est le gardien Rulli qui voulait se battre et Adrien a d’abord voulu calmer les choses avant que tout ne dégénère. Mais il n’est pas en colère profonde. C’est vraiment l’incompréhension qui domine. Il avait des bonnes relations avec ses dirigeants, notamment le directeur sportif Medhi Benatia. Quand tout s’est enflammé publiquement, il avait refusé de s’exprimer en pensant que tout allait se calmer. Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué. Ce qui est fou, c’est qu’il m’avait dit qu’il se laissait un peu de temps pour voir comment cela allait tourner avec l’OM cette année et qu’il avait très envie de prolonger », a confié un proche d’Adrien Rabiot au Parisien.