Adrien Rabiot : La grosse signature ratée par l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Officiellement transféré à l’AC Milan ce lundi, dernier jour du mercato estival, Adrien Rabiot a donc mis fin à son aventure à l’OM, qu’il avait rejoint l’année dernière en provenance de la Juventus. Un départ forcé qui le laisse encore sous le choc, comme l’a confié un de ses proches, et alors qu’il se voyait même prolonger son contrat avec le club olympien.

Accueilli en grande pompe par des centaines de supporters qui l’attendaient à l’aéroport l'année dernière, Adrien Rabiot a quitté l’OM en catimini. Ce lundi, l’international français (53 sélections) a décalé son arrivée à Clairefontaine afin de finaliser son transfert à l’AC Milan, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2028, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€.

« C’est vraiment l’incompréhension qui domine » « Arrivé en septembre 2024 à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a disputé 34 rencontres pour un total de 10 buts durant la saison 2024-2025. Il s’est engagé avec l’AC Milan dans les derniers instants du mercato estival. Bonne continuation Adrien ! », s’est contenté d’écrire l’OM dans son communiqué. Une fin d’aventure aux airs de gâchis, pour les raisons que tout le monde connaît désormais, alors qu’Adrien Rabiot avait la volonté de s’inscrire dans la durée à Marseille.