Officiel : Transfert tant attendu, le PSG les régale à l'étranger !

Randal Kolo Muani a fini par trouver un club en ce dernier jour du mercato. Indésirable au PSG, l’international français n’est pas revenu à la Juventus. Ce lundi, l’attaquant de 26 ans s’est envolé pour Londres et Tottenham dans le cadre d’un prêt payant. Autre détail important : aucune option d’achat n’a été négociée pour Kolo Muani.

Prêté en janvier dernier à la Juventus, Randal Kolo Muani s’est complètement relancé en Italie. Alors qu'il était question d’un retour chez la Vieille Dame, l’attaquant du PSG a finalement pris une autre direction en ce dernier jour du mercato. En effet, Kolo Muani va découvrir la Premier League avec Tottenham. Le voilà ainsi prêté chez les Spurs contre 5M€, mais sans option d’achat.

« Je suis vraiment heureux et fier d'être dans un si grand club » Ce lundi soir, le PSG et Tottenham ont officialisé l’opération pour Randal Kolo Muani. L’international français a donc signé avec les Spurs, suite à quoi il a confié pour les médias de son nouveau club : « Je suis vraiment heureux et fier d'être dans un si grand club. J'ai hâte de retrouver mes coéquipiers, tous les supporters et d’être sur le terrain. Je sais ce que l'entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe ».