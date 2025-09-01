Officiel : Transfert tant attendu, le PSG les régale à l'étranger !

Randal Kolo Muani a fini par trouver un club en ce dernier jour du mercato. Indésirable au PSG, l’international français n’est pas revenu à la Juventus. Ce lundi, l’attaquant de 26 ans s’est envolé pour Londres et Tottenham dans le cadre d’un prêt payant. Autre détail important : aucune option d’achat n’a été négociée pour Kolo Muani.
Prêté en janvier dernier à la Juventus, Randal Kolo Muani s’est complètement relancé en Italie. Alors qu'il était question d’un retour chez la Vieille Dame, l’attaquant du PSG a finalement pris une autre direction en ce dernier jour du mercato. En effet, Kolo Muani va découvrir la Premier League avec Tottenham. Le voilà ainsi prêté chez les Spurs contre 5M€, mais sans option d’achat.
« Je suis vraiment heureux et fier d'être dans un si grand club »
Ce lundi soir, le PSG et Tottenham ont officialisé l’opération pour Randal Kolo Muani. L’international français a donc signé avec les Spurs, suite à quoi il a confié pour les médias de son nouveau club : « Je suis vraiment heureux et fier d'être dans un si grand club. J'ai hâte de retrouver mes coéquipiers, tous les supporters et d’être sur le terrain. Je sais ce que l'entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe ».
« Nous sommes tous enthousiastes quant à l'apport de Randal à l’équipe »
A Tottenham, Thomas Frank va désormais avoir Randal Kolo Muani sous ses ordres. Un renfort à propos duquel l’entraîneur des Spurs a fait savoir : « Randal est un joueur de qualité qui a fait ses preuves au fil des années, jouant pour de grandes équipes en Ligue des champions et fort d'une belle expérience en équipe de France. Il a un bon âge, est au sommet de sa carrière et possède de bonnes qualités qui nous conviendront, ainsi que pour la Premier League. Il nous offre une option différente dans le dernier tiers du terrain, en jouant sur les côtés et au milieu. Nous sommes tous enthousiastes quant à l'apport de Randal à l'équipe, et j'ai hâte de travailler avec lui ».