«On nous a pris pour des c*ns» : L’OM provoque un violent coup de gueule avec son mercato XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival a été très animé à l’OM. Que ce soit dans le sens des départs mais surtout des arrivées, ça a énormément bougé. Roberto De Zerbi a ainsi accueilli de nombreuses nouvelles têtes alors qu’on avait initialement parlé de stabilité à Marseille. Une stratégie que ne comprend absolument pas Jérôme Rothen.

Au terme d’une dernière journée de folie, l’OM a donc achevé son mercato XXL. Habitué aux nombreux recrutements, le club phocéen n’a une nouvelle fois pas déçu. Avec la Ligue des Champions à jouer, Roberto De Zerbi devait accueillir des renforts. Sont-ils pour autant trop nombreux ? A l’OM, on avait appelé à une certaine stabilité pour cette saison, mais avec ces changements, ce n’est clairement pas le cas.

« Vous vous rendez compte, 12 ? » Sur RMC, Jérôme Rothen a réagi à ce mercato XXL de l’OM, s’estimant trompé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. En effet, il a expliqué : « 12 joueurs qui sont arrivés et on nous a dit, et j’ai cru Longoria et Benatia, que la stabilité c’est gage de réussite, surtout à Marseille. Vous vous rendez compte, 12 ? Je ne sais pas s’il faut rassurer des gens à travers des arrivées ».