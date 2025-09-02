«On nous a pris pour des c*ns» : L’OM provoque un violent coup de gueule avec son mercato XXL !

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival a été très animé à l’OM. Que ce soit dans le sens des départs mais surtout des arrivées, ça a énormément bougé. Roberto De Zerbi a ainsi accueilli de nombreuses nouvelles têtes alors qu’on avait initialement parlé de stabilité à Marseille. Une stratégie que ne comprend absolument pas Jérôme Rothen.
Au terme d’une dernière journée de folie, l’OM a donc achevé son mercato XXL. Habitué aux nombreux recrutements, le club phocéen n’a une nouvelle fois pas déçu. Avec la Ligue des Champions à jouer, Roberto De Zerbi devait accueillir des renforts. Sont-ils pour autant trop nombreux ? A l’OM, on avait appelé à une certaine stabilité pour cette saison, mais avec ces changements, ce n’est clairement pas le cas.
« Vous vous rendez compte, 12 ? »
Sur RMC, Jérôme Rothen a réagi à ce mercato XXL de l’OM, s’estimant trompé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. En effet, il a expliqué : « 12 joueurs qui sont arrivés et on nous a dit, et j’ai cru Longoria et Benatia, que la stabilité c’est gage de réussite, surtout à Marseille. Vous vous rendez compte, 12 ? Je ne sais pas s’il faut rassurer des gens à travers des arrivées ».
« Je me dis qu'on nous a pris pour des cons encore une fois »
« A mon petit niveau, j’essaye de comprendre ce qu’est la stabilité à Marseille. Là, je me dis qu'on nous a pris pour des cons encore une fois. En l'espace de 2 matchs, l’équipe a quasiment changé de moitié. Ça veut dire que même l’entraîneur est complètement largué », a poursuivi Jérôme Rothen.