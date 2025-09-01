Mercato - OM : Transfert annulé au dernier moment !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme indiqué par Le10Sport et bien qu’il était annoncé sur le départ, la tendance était à ce que Neal Maupay reste finalement à l’OM. Plusieurs clubs ont tout de même été intéressés dans les dernières heures du mercato, notamment Sassuolo et l’Udinese, qui ont finalement décidé de se tourner vers d’autres profils.

Déclassé dans la hiérarchie des attaquants de l’OM et alors qu’il n’était pas dans le groupe dimanche contre l’OL (1-0), Neal Maupay aurait pu rejoindre Sassuolo ou l’Udinese dans les dernières heures du mercato. Selon Foot Mercato, les deux formations italiennes étaient intéressées et envisageaient de passer à l’action.

Sassuolo et l’Udinese se sont retirés pour Maupay Ce qui n’a finalement pas été le cas. Toujours d’après FM, Sassuolo a décidé de se tourner vers Walid Cheddira (27 ans, Naples). En ce qui concerne l’Udinese, la piste menant à Neal Maupay aurait été explorée en cas d’échec avec Nicolo Zaniolo (26 ans), qui est arrivé en provenance de Galatasaray.