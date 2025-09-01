Transfert de dernière minute à l’OM : Le gros coup de Benatia !

Toujours à la recherche d’un défenseur en cette dernière journée du mercato estival, l’OM s’est lancé sur la piste de Benjamin Pavard, avec Medhi Benatia à la manœuvre. Alors que Manuel Akanji va arriver en provenance de Manchester City, l’Inter Milan pourrait ouvrir la porte à un départ de l’international français et des discussions sont en cours dans l’optique d’un prêt avec option d’achat.
Après Emerson Palmieri (31 ans) et Nayef Aguerd (29 ans), arrivés tous les deux en provenance de West Ham, l’OM continue sa quête de renfort en défense. Comme indiqué par L’Équipe, Medhi Benatia s’évertue depuis ce lundi matin à attirer un champion du monde 2018 : Benjamin Pavard. Après avoir exploré plusieurs pistes, les dirigeants espèrent s’attacher les services de l’international français (55 sélections) d’ici à la fermeture du marché des transferts.
Pavard, le dernier gros coup de l'OM
Dans cette optique, l’OM est actuellement en négociations avec l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, afin de recruter le défenseur âgé de 29 ans. Les discussions portent sur un prêt payant avec une option d’achat de 15M€. Une solution qui permettrait à Marseille d’assumer l’important salaire du joueur, estimé à 5M€ nets par an. Bonne nouvelle pour l’OM, les Nerrazzurri ont déjà trouvé son remplaçant en la personne de Manuel Akanji (30 ans), qui va arriver en provenance de Manchester City.
Accord trouvé entre l'OM et l'Inter
Des négociations qui ont porté leur fruit, puisque comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec l'Inter Milan pour Benjamin Pavard. Ce dernier arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 15M€, non obligatoire. L'OM prendra en charge l'intégralité du salaire du joueur. Ce que confirme L'Équipe, qui précise qu'il ne reste plus qu'à s'entendre contractuellement avec l'ancien défenseur du Bayern Munich et à échanger les documents à temps. Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, il pourrait s'engager à distance avec l'OM.