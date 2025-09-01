Transfert de dernière minute à l’OM : Le gros coup de Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un défenseur en cette dernière journée du mercato estival, l’OM s’est lancé sur la piste de Benjamin Pavard, avec Medhi Benatia à la manœuvre. Alors que Manuel Akanji va arriver en provenance de Manchester City, l’Inter Milan pourrait ouvrir la porte à un départ de l’international français et des discussions sont en cours dans l’optique d’un prêt avec option d’achat.

Après Emerson Palmieri (31 ans) et Nayef Aguerd (29 ans), arrivés tous les deux en provenance de West Ham, l’OM continue sa quête de renfort en défense. Comme indiqué par L’Équipe, Medhi Benatia s’évertue depuis ce lundi matin à attirer un champion du monde 2018 : Benjamin Pavard. Après avoir exploré plusieurs pistes, les dirigeants espèrent s’attacher les services de l’international français (55 sélections) d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Pavard, le dernier gros coup de l'OM Dans cette optique, l’OM est actuellement en négociations avec l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, afin de recruter le défenseur âgé de 29 ans. Les discussions portent sur un prêt payant avec une option d’achat de 15M€. Une solution qui permettrait à Marseille d’assumer l’important salaire du joueur, estimé à 5M€ nets par an. Bonne nouvelle pour l’OM, les Nerrazzurri ont déjà trouvé son remplaçant en la personne de Manuel Akanji (30 ans), qui va arriver en provenance de Manchester City.