Départ de l'OM : L'offre qui va tout changer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'aura pas eu le temps de s'installer dans la charnière centrale de l'OM. Derek Cornelius signait à l'été 2024 à Marseille et pourrait déjà prendre la porte. Son avenir semble s'écrire loin de la Commanderie. Et alors qu'il se dirigeait vers l'Ecosse et les Glasgow Rangers, Cremonese tenterait de tout faire capoter.

Seulement un an après avoir déposé ses valises au sein de la cité phocéenne en provenance de Malmö, Derek Cornelius serait déjà susceptible de plier bagage. Recruté pour 4M€, l'international canadien de 27 ans semble être promis à un déménagement à Glasgow afin de signer chez les Rangers. A moins qu'un coup de théâtre se confirme dans ce feuilleton autour de l'avenir du défenseur de l'OM.

Les Glasgow Rangers en pincent pour Cornelius Foot Mercato assure ce samedi, qu'à 48 heures de la clôture du mercato estival programmée pour lundi soir, le sort n'en serait pas encore jeté pour Derek Cornelius. Quand bien même les Glasgow Rangers soient dans de bonnes dispositions dans la course à la signature de Cornelius, un club fait irruption dans cette quête pour y jouer les trouble-fêtes.